La solidarietà non conosce rivalità. Neppure nel mondo calcio dove i muri tra colori diversi sono spesso limiti invalicabili.Una dimostrazione di ciò l'ha data ilpubblicando sulla propria pagina Twitter un messaggio di vicinanza nei confronti di tutti coloro che in questi giorni difficili stanno lottando contro il coronavirus e in particolare esprimendo tutta la propria, i primi due giocatori di Serie A risultati positivi al contagio da Covid-19."Dobbiamo avere fiducia per tutti quelli che combattono il Covid-19 - scrive la società rossoblù - Siamo vicini a Daniele Rugani, Mattia Gabbiadini e a tutti coloro che in queste ore affrontano il virus".Un segno importante di come la malattia non faccia distinzioni. Nel male ma per fortuna anche nel bene.