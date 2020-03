, sul suo profilo Instagramlancia il suo appello: “Per me va tutto bene perché voglio agire in modo responsabile, resto a casa. Cari amici e sostenitori, in Italia gli effetti del Coronavirus si fanno sentire più che in qualsiasi altra parte del mondo. Il peggio è negli ospedali che, a causa della pandemia, non possono più fornire adeguatamente assistenza a tutti i pazienti con malattie gravi. Per me va tutto bene perché voglio agire in modo responsabile, resto a casa. Chiedo lo stesso trattamento per tutti in Slovenia. Rimanete a casa, agite in modo responsabile, poiché questo è l'unico modo per rimettersi in carreggiata. Buona fortuna e rimanete in salute. #Stai a casa".