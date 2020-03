Massimo Galli, infettivologo e primario all’ospedale ‘Sacco’ di Milano, ha parlato a la Repubblica: “Da giorni sostengo che la battaglia è la Lombardia. Ormai il fronte è Milano, in città i casi cresceranno. E c’è ancora troppa gente in giro. Quando si vedranno i primi risultati delle misure di contenimento? I malati sono più di quelli che registriamo. Ci vorrebbero più tamponi per capire se chi è in casa trasmette il morbo. I risultati li vedremo quando finalmente si diraderanno le infezioni di chi è stato colpito prima della chiusura”.