Elena Linari, difensore dell’Italia femminile e dell’Atletico Madrid, posta una foto su Instagram lanciando un messaggio di solidarietà per quanto riguarda il momento che si sta vivendo a causa del coronavirus: “Ciao ragazzi purtroppo tutti quanti sappiamo quanto questo momento sia duro per la nostra nazione. Ci tenevo anche io ad unirmi con questo messaggio e farvi sentire la mia vicinanza nonostante mi trovi in Spagna. È un momento difficile, ringrazio personalmente tutto il personale sanitario che si sta impegnando più di 24 ore al giorno per cercare di risollevare la nostra nazione. E volevo trasmettervi tre concetti fondamentali secondo me. La responsabilità, bisogna essere responsabili in questo momento e rispettare le regole, essere rispettosi e restare uniti. È troppo importante in questo momento non mollare, andare avanti nonostante le regole imposte adesso siano molto, molto dure. Ma ci rialzeremo, ne sono più che sicura. È molto importante che in questo momento che si rimanga a casa e io dalla Spagna non ho dubbi. Fallo anche tu”