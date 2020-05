Il VAR per scoprire non solo un fallo o un fuorigioco sfuggito all'arbitro, ma anche per scovare potenziali contagi da coronavirus. E' questa la linea presente nel protocollo inviato dalla Liga ai club delle prime due divisioni spagnole: secondo quanto riferito da Reuters, in caso di positività di un giocatore non solo saranno controllati quelli a lui più vicini, ma tramite la revisione video si valuterà quali giocatori (compagni e avversari) siano stati a contatto con l'infetto per più di cinque minuti e questi saranno esaminati.



Nel protocollo inoltre sono presenti altre indicazioni:



- I giocatori e gli allenatori saranno esaminati 24 ore prima di ogni partita e misureranno la loro temperatura all'arrivo allo stadio.



- I palloni saranno distribuite lungo tutto il perimetro del campo e saranno costantemente disinfettati.



- Ai giocatori verrà chiesto di disinfettare le mani prima e dopo il riscaldamento.



- Tutti i giocatori e il personale tecnico devono indossare maschere e guanti quando arrivano allo stadio.



- Non ci saranno strette di mano prima della partita.



- Gli allenatori terranno conferenze stampa dopo la partita attraverso un collegamento video.