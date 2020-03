Il governo inglese, in accordo con il comitato medico-scientifico, ha disposto che le partite di Premier League continueranno a giocarsi a porte aperte. Nessun cambiamento per ora, né rinvio o sospensione del caso. In Inghilterra tutto prosegue come se nulla fosse, nonostante la diffusione del coronavirus in Europa stia proseguendo, e anche alcuni giocatori del Leicester abbiano manifestato i primi sintomi.