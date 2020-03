Continua la gara di solidarietà della Roma per stare vicino agli ospedali capitolini nella lotta quotidiana contro l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Tramite il sito ufficiale il club ha comunicato quanto fatto fino a questo momento. Questo l’annuncio della società giallorossa:



“La Roma ha iniziato a distribuire i materiali di prima necessità agli ospedali della capitale, nell’iniziativa di supporto alle strutture che stanno contrastando il Coronavirus.

Nella giornata di martedì, la società ha consegnato 13.000 mascherine FFP2 a: Centro di emergenza Ares 118, Policlinico Umberto I, Columbus-Gemelli, Policlinico Tor Vergata, Ospedale Sant’Andrea e Istituto Spallanzani. Sia l’ospedale Sant’Andrea che il Policlinico Tor Vergata hanno anche preso in consegna 60 flaconi di disinfettante per le mani ciascuno. Lunedì saranno consegnate alter 12.000 mascherine FFP3 e venerdì verranno distribuite 1.500 mascherine FFP3".



RISPOSTA - Dopo il comunicato della Roma è arrivata la pronta risposta della Regione Lazio con l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria Alessio D’Amato, che tramite l’account Twitter regionale si è lasciato andare a un semplice ma sempre efficace: “Grazie Roma“.