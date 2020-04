: "Questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante". E' partito in quel momento il lockdown, con la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie. 30 giorni dopo il resto del mondo, chi più chi meno, ha iniziato a fare i conti con il COVID-19, mentre l'Italia inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.Da Borisa Donald, daa Dinoe Damiano, Calciomercato.com analizza reazioni e scelte con le pagelle del primo mese di coronmavirus.Solo poche ore fa Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha abbracciato persone e posato con alcune di loro per scattare dei selfie in una panetteria di Brasilia. La raccomandazione del ministero della Sanità di rimanere a casa ed evitare gli assembramenti per non facilitare la trasmissione del coronavirus pare non attecchire sull’indefesso Bolsonaro, lo stesso che irrideva l’Italia “un paese di vecchi e malati”. Il Brasile trema mentre i generali meditano sull’opportunità di mettere il bavaglio al loro sfrontato capo di stato.