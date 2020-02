Notizie ufficiose arrivano da Bergamo per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus e i provvedimenti presi sul mondo sportivo nerazzurro. La conferenza stampa di mister Gian Piero Gasperini prevista a Zingonia sabato, vigilia dio Lecce-Atalanta, al 90% non ci sarà. Inoltre sembrerebbe che per Atalanta-Lazio, che si giocherà a porte chiuse, l'accesso non sarà consentito ai giornalisti (se non pochissimi).



Non è da escludere che, come per Juventus-Inter, la Lega Serie A (d'accordo con la televisione titolare di diritti, Sky) possa decidere di trasmettere in chiaro la gara. Infine si attende ancora l'ufficialità riguardo la data di Atalanta-Lazio, originariamente prevista per sabato 7 marzo alle ore 18. Kal società nerazzurra ha espressamente chiesto alla Lega prima e al club biancoceleste poi di valutare l'idea di un anticipo la venerdì (in notturna) per avere un giorno in più di risposo in vista della sfida di ritorno contro il Valencia in Champions. Secondo alcune indiscrezioni la società capitolina avrebbe rimandato al mittente la richiesta di anticipo: ad ogni modo l'ultima parola spetterà alla Lega Serie A, che presumibilmente non potrà fare altro che confermare l'orario delle ore del 18 el sabato.