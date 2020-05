La pandemiaha cambiato il mondo esegue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell'Humanitas di Rozzano, è intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera, spiegando: "I test per la ricerca di anticorpi del virus sono uno strumento prezioso per valutare la prevalenza e la diffusione, ma non danno una patente di immunità. Sul singolo a oggi ancora non sappiamo se la presenza di una certa quantità di anticorpi è la spia di una risposta immunitaria che assicura protezione contro l'infezione. Quando ci sono gli anticorpi è possibile che il virus sia ancora presente ed è per questo che serve il tampone per escluderlo.".Sono 100.442 i morti negli. I casi totali, invece, sono 1.699.933.riapre i battenti: il parco della Florida - chiuso dal 15 marzo - tornerà aperto a metà luglio a capacità ridotta. Assente, tuttavia, la mascotte Topolino.Secondo documenti della Civil aviation administration of China, pubblicati dal Global Times, laha lanciato una corsia preferenziale per voli charter da 8 paesi, tra cui l'Italia. Assenti, invece, gli Usa.Risale il numero di contagiati ind: nelle ultime 24 ore sono 79 i nuovi casi.L'etichetta di provincia Covid-free è durata poche ore: asono stati registrati 4 nuovi casi di coronavirus.Sale a 25.598 il numero delle vittime in, con 1.086 decessi registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi, invece, sono 20.599, per un totale di 411.821., commissario per l'emergenza, è intervenuto in commissione Affari sociali alla Camera, spiegando: "Mascherine cinesi? Le aziende italiane, poverine, ci mettono tempo a raggiungere la produzione massima, in Cina le fanno da decenni. A settembre non ci saranno più mascherine cinesi, quelle italiane basteranno al nostro fabbisogno".