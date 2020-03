Non si placa l'emergenza coronavirus in Italia e nel mondo: queste tutte le principali notizie di giornata in merito alla pandemia mondiale.



8.45 Anche la WWE si adegua e il main eventi del wrestling, Wrestlemania, si terrà a porte chiuse. Questo il comunicato: "In collaborazione con i partner locali e con le autorità del governo, WrestleMania e tutti gli eventi collaterali che si dovevano svolgere a Tampa Bay, non si faranno. Tuttavia WrestleMania verrà trasmessa nella notte italiana tra il 5 e il 6 aprile a partire dalla 1.00 e sarà disponibile in pay-per-view sul WWE Network. Al Performance Center di Orlando sarà presente solo il personale necessario allo svolgimento di WrestleMania”.​



8.30 L’Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, chiede di fare più test: “Moltiplicare i test diagnostici. Tutti i paesi dovrebbero essere in grado di effettuare test su tutti i casi sospetti”.



8.15 Chiude l'area Schengen. Lo ha stabilito l'Unione Europea, per evitare che i singoli governi continuino a chiudere le frontiere. Nel discorso alla nazione, Macron, presidente francese, ha dichiarato: "Da domani (oggi, ndr) a mezzogiorno le frontiere d’ingresso dell’Unione Europea e dello spazio Schengen resteranno chiuse​. Siamo in guerra".



8.00 Un solo caso di contagio a Wuhan. Le altre 20 persone risultate positive erano di ritorno da altri Paesi. Nelle scorse ore, in Cina, i morti sono stati 13, di cui 12 della provincia di Hubei.