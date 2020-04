Il coronavirus è una pandemia. Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti da Italia ed estero.



09.00 Al Corriere della Sera Silvio Berlusconi commenta l’operato del governo in tempo di coronavirus: “È ormai una costante di questo governo dare agli italiani l’illusione di un salvacondotto con cui affrontare e superare la crisi. Il governo fa solo annunci. Ci stanno costringendo a non votare il decreto”.



8.50 Jack Dorsey, CEO e co-fondatore di Twitter, ha annunciato di aver donato un miliardo di dollari per l’emergenza coronavirus, più di 1/4 del suo patrimonio totale, che ammonta a 3,6 miliardi.



08.40 Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, i casi ufficialmente positivi nel mondo sono quai 1,5 milioni, per la precisione 1.484.811, con 88.538 decessi e 329.876 guariti.



08.30 Tracciato il calendario della “Fase 2”, che dovrebbe cominciare dal 4 maggio. Le riaperture delle aziende saranno decise tenendo conto degli indici di contagio e delle misure preventive che le regioni si potranno prendere. Alcuni negozi potranno riaprire. L’ultima parola spetterà al governo.



08.15 Ripartiamo dai numeri di ieri, che testimoniano una frenata del contagio. Le persone attualmente positive sono 95.262: di questi 3.693 in terapia intensiva. Ricoverati con sintomi 28.485, mentre 63.084 sono a casa in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 17.669 i deceduti, mentre i guariti salgono a 26.491. 3.836 i nuovi contagi, il totale delle persone contagiate è 139.422.