Il coronavirus è una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



9.45 Secondo La Repubblica, il Governo italiano ha deciso che le scuole non riapriranno il 3 aprile: "Serve un altro mese".



9.31 Si è suicidata S.L., un'infermiera di 49 anni che lavorava nel reparto antivirus all'ospedale di Jesolo in Veneto. Il suo corpo è stato trovato all'alba di ieri mattina da un pescatore e recuperato dalla Guardia costiera nel fiume Piave.



9.27 La Banca Centrale Europea lancia un nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro, con acquisti di titoli del settore pubblico e privato.

Il premier italiano Giuseppe Conte approva: "L'Europa batte un colpo! Forte, sonoro, adeguato alla gravità dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e dello shock economico che ne consegue. Bene la BCE".



9.18 Per la prima volta dalla diffusione del coronavirus, la Cina non ha registrato alcun contagio "interno". Invece sono stati 34 i casi di positività arrivati dall'esterno, l'incremento giornaliero più grande nelle ultime due settimane.



8.57 A Milano il grattacielo Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia, si è illuminato ieri sera con la scritta: "State a casa". Il governatore lombardo Attilio Fontana commenta: "Palazzo Pirelli illuminato con il messaggio che ogni cittadino oggi dovrebbe rivolgere a tutti".