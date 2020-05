La pandemia coronavirus ha cambiato il mondo e Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Il Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, a partire da lunedì 25 maggio, avvierannoal nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi. Il test verrà eseguito su un campione di 150mila persone residenti in duemila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età.Accordo chiuso nella maggioranza sulLo riporta l'Ansa che sottolinea anche la felicità della Ministra Azzolina: "Sono soddisfatta. Vogliamo ridurre il precariato, per dare più stabilità alla scuola, e vogliamo farlo attraverso una modalità di assunzione che garantisca il merito. Abbiamo 78mila insegnanti da assumere nel primo e secondo ciclo fra concorsi ordinari e concorso straordinario. Sono numeri importanti e dobbiamo fare presto"Com'è cambiata la mobilità a piedi per i cittadini post riapertura? La risposta è particolarmente interessante perché, come riporta Repubblica, i dati sono incredibilmente preoccupanti. Pur di non incontrare altri passanti, infatti, la gente scende all'improvviso dai marciapiedi e spesso attraversa la strada non sulle strisce. Questo ha portato ad un un clamoroso recupero di decessi che, secondo l'Asaps, la più grande agenzia di sicurezza stradale d’Italia, sono tornati a livello “ante pandemia”., ma altro non è che un contributo imposto dagli esercenti più colpiti dalla crisi per compensare i costi nascosti legati alla riapertura. Secondo quanto riportato da Il Messaggero varia dai 2 ai 4 euro e serve agli eserecenti per ripagare le opere di sanificazione, i kit sicurezza, mascherine e gel per mani, ma ha scatenato la reazione di diversi consumatori che hanno protestato con il codacons per i rincari.che sono arrivati soprattutto dal settore agricolo. Tra un mese, o poco più, dai banconi dei mercati italiani potrebbe scarseggiare la frutta e la verdura e quella che al momento è ancora disponibile si trova a prezzi molto più alti del consueto. Sono gli effetti collaterali della pandemia che influenzano anche i consumi e sono dovute principalmente alla mancanza di lavoratori e alle difficoltà economiche delle aziende del settore. La frutta e la verdura c'è, ma resta nei campi riporta La Stampa.Cala il numero dei nuovi morti per coronavirus negli USA. Nelle ultime 24 ore sono stati soltanto 638 rispetto agli oltre 1.000 degli ultimi giorni. I dati della Johns Hopkins University indicano attualmente che negli Usa il bilancio dei contagi è a quota 1.643.499, inclusi 97.722 morti.