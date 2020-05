La pandemiaha cambiato il mondo e Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.dal fortissimo impatto emotivo nella sua edizione odierna per trasmettere la drammaticità dei numeri delle persone colpite negli Stati Uniti dall'emergenza coronavirus., sottolineando come non ci si possa riferire a solo soltanto come dati statistici, ma come persone. Un atto d'accusa nemmeno troppo velato all'amministrazione Trump., con la collaborazione della Croce Rossa Italiana,, anche in assenza di sintomi. Il test verrà eseguito su un campione di 150mila persone residenti in duemila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età., di cui uno di trasmissione domestica nel Jilin e due importati, uno a Shanghai e uno nel Guangdong, mentre sono stati 36 i nuovi asintomatici rilevati. Secondo gli aggiornamenti forniti dalla Commissione sanitaria nazionale, i contagi totali sono saliti a 82.974, con i decessi fermi a quota 4.634.. Lo rivela il ministero della Salute. I nuovi contagi sono 16.508, per un totale di 347.398 casi confermati.. Il dato è quello diffuso dalla Johns Hopkins University e porta il totale delle vittime Usa a 97.048. I contagi nel Paese più colpito secondo i dati ufficiali sono in tutto 1.621.658.Sono oltre 342 mila le vittime e oltre 5,3 milioni i contagi in tutto il mondo a causa del coronavirus. Gli Stati Uniti hanno raggiunto quasi 24 mila casi nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bilancio della Johns Hopkins University.