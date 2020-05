La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama attacca l’amministrazione Trump sulla gestione dell’emergenza coronavirus: "Non fanno neanche finta di sapere quello che fanno", Nel frattempo, secondo quanto riferisce la Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.060 casi e altre 1.224 vittime.



9.45 Il numero di casi confermati di Covid-19 in Germania è aumentato di 583 nelle ultime 24 ore, con la morte di altre 33 persone. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’istituto Robert Koch, secondo cui il numero totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia si attesta a 174.355 e quello dei decessi a 7.914.



9.00 - Nuovo focolaio di contagi da Covid-19 in Cina: più di 8000 persone sono state messe in quarantena nella città di Shulan, nella provincia nord-orientale di Jilin, la regione che confina con la Corea del Nord.