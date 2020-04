La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



08.55 L'edizione odierna del Corriere della Sera mostra le nuove realtà post-coronavirus: sugli autobus sarà obbligatorio tenere le distanze alle fermate e i posti verranno ridotti del 40%. In metropolitana, invece, gli ingressi saranno scaglionati. Nei treni spazio a barriere di plastica: i passeggeri, inoltre, si siederanno a scacchiera. Infine gli aerei: obbligo di mascherina e un posto libero tra i passeggeri.



08.51 Donald Trump, presidente degli Usa, ha annunciato di aver firmato l'ordine esecutivo per limitare l'immigrazione negli Stati Uniti, sospendendo le green card.



08.44 Dieci milioni di persone a rischio povertà: è la stima di Repubblica, che traccia i numeri dell'Italia post-coronavirus.



08.37 Nuova crescita dei contagi in America Latina: nelle ultime 48 ore sono 121.087 i nuovi casi.



08.40 Il Governo studia la ripartenza, la fase 2: l'idea è consentire la riapertura di diverse attività il 4 maggio, giorno in cui si potrà tornare a spostarsi ma solo entro confini regionali. L'11 maggio, invece, la riapertura dei negozi, mentre il 18 maggio riaprirebbe la ristorazione. Lo riporta l'Ansa.



08.35 Dieci nuovi casi: è quanto ha registrato ieri la Cina. Sei sono i contagi importati.