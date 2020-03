Il coronavirus è una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



09.15 Nuovi 67 casi in Cina, nessuno di questi nella provincia dell'Hubei. I nuovi contagi, secondo la Commissione sanitaria nazionale, sono tutti 'importati' dall'estero.



09.10 La Russia ferma i voli internazionali: stop agli aerei per contenere la diffusione del contagio.



09.06 Attillio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è intervenuto a Unomattina: "Speriamo che le misure adottate due settimane fa stiano funzionando, tra qualche giorno dovrebbero iniziare a vedersi gli effetti".



09.04 Problemi per alcuni connazionali in Australia: vi sono diversi lavoratori licenziati dopo la chiusura delle aziende che non riescono a fare ritorno in patria vista la mancanza di voli speciali.