Il lockdown nel Regno Unito per l'emergenza coronavirus può restare parzialmente in auge per un totale di tre mesi. La conferma arriva direttamente dal Segretario della Cultura britannica Oliver Dowden a Radio 4: "Boris Johnson è molto preoccupato dal fatto che possa presentarsi una seconda ondata se togliessimo le restrizioni troppo presto. Il Primo Ministro aveva detto che si aspettava che il picco durasse circa tre mesi, quel che è successo va in questa direzione".