Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) Franco Locatelli parla delle mascherine come misura preventiva al coronavirus: "Sull'uso delle mascherine c'è un grande dibattito anche nella comunità scientifica perché non ci sono evidenze fortissime. Sappiamo che sono utili per prevenire il contagio da chi è infetto, ma la misura fondamentale è il rispetto del distanziamento sociale. Le riflessioni su un uso più allargato sono oggetto di valutazione del comitato tecnico scientifico".