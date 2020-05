Lionel Messi campione anche di beneficenza: la stella del Barcellona ha donato 500mila euro alla Fondazione Garrahan, fondi che saranno utilizzati per rafforzare la capacità di risposta di vari ospedali argentini alla pandemia Covid-19. Con questi soldi sono stati acquistati materiali inviati vari centri ospedalieri, fra cui l'Ospedale José María Cullen di Santa Fe, l'Ospedale provinciale del Centenario a Rosario, l'Ospedale del Bicentenario di Esteban Echeverría, in provincia di Buenos Aires, l'Ospedale di Canuelas e l'Ospedale Manuel Belgrano di San Martín. Infine, con i fondi messi a disposizione da Messi, è stato possibile importare cinque respiratori artificiali ad alta frequenza e materiale di protezione per il personale del sistema sanitario impegnato in prima linea contro il coronavirus.