La stella dellancia un messaggio di solidarietà ai medici che lottano con il coronavirus e ai colpiti dal Covid-19 tramite i propri profili social: "Sono giorni complicati per tutti. Viviamo preoccupati per ciò che sta accadendo e vogliamo aiutare a metterci al posto di coloro che ne stanno vivendo il peggio, o perché hanno colpito direttamente loro o la loro famiglia e i loro amici, o perché stanno lavorando in prima linea per combatterlo negli ospedali e nei centri sanitari. Voglio inviare molta forza a tutti loro. La salute deve sempre venire prima. È un momento eccezionale e devi seguire le istruzioni delle organizzazioni sanitarie e delle autorità pubbliche. Solo in questo modo possiamo combatterlo efficacemente. È il momento di essere responsabili e rimanere a casa, è anche perfetto per godersi quel tempo con il tuo che non puoi sempre avere. Un abbraccio e speriamo di poter cambiare questa situazione il prima possibile".