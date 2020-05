La Liga MX, il massimo campionato di calcio in Messico, dovrebbe riprendere a luglio. Secondo ESPN, il torneo Clausura 2020 inizierebbe la stagione a porte chiuse a causa della pandemia di Coronavirus. La Liga MX dovrà aspettare il via libera per la ripresa delle partite quando il governo federale del Messico permetterà alle scuole di riaprire. Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma si pensa la prossima settimana sarà decisiva per la programmazione del paese. Il Torneo Clausura della Liga MX e dell’Ascenso MX, la serie B messicana, sono stati sospesi il 15 marzo. A seguito di un voto nella federazione messicana, la promozione e la retrocessione delle prime due divisioni del paese sono state sospese per sei anni, nonostante le proteste delle squadre della lega inferiore.