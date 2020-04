Sono 2.171 i controlli effettuati dalla Polizia locale, durante il weekend di Pasqua, per verificare il rispetto di DPCM e ordinanze relative al coronavirus.



In particolare, sono stati 254 i controlli effettuati tra venerdì e domenica, all'interno di aree verdi e parchi. Durante il giorno di Pasqua la Polizia locale di Milano ha utilizzato anche alcuni droni del Comune in un'attività congiunta con i Carabinieri e la Guardia di finanza che si è svolta nei parchi Forlanini e Monte Stella e che prosegue oggi nei parchi Lambro e Trenno.



Sono stati invece 1.765 i controlli sulle principali vie di accesso e di uscita della città e 152 quelli effettuati in supermercati, ipermercati e mercati comunali coperti.



Dalla fine di febbraio ad oggi sono oltre 20mila i controlli effettuati dalla Polizia locale per verificare l'ottemperanza alle varie disposizioni contenute nei decreti e nelle ordinanze, a cui ne sono conseguite circa 140 sanzioni.