Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il ministro per gli affari Regionali Francesco Boccia, in video riunione con le Regioni, avrebbe parlato della parte del Dpcm sugli allenamenti degli sportivi professionisti come "da precisare". Un governatore avrebbe fatto l'esempio di Cristiano Ronaldo, che qualora andasse ad allenarsi ad un parco in città creerebbe assembramenti e rischi di contagio da coronavirus molto alti, più di quanto non accadrebbe se restasse nel centro sportivo della Juve.