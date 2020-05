Il coronavirus negli ultimi mesi ha cambiato le vite un po' di tutti. Gradualmente si sta tornando alla vita di tutti i giorni, alle vecchie abitudini, ma c'è da tenere sempre in considerazione che l'emergenza non è stata ancora superata e i contagi, nonostante siano in ribasso, sono ancora tanti. Vanno evitati assembramenti e la movida non deve tornare ad essere come lo era prima dello scoppio della pandemia.



A quanto pare, però, nella serata di ieri c'è stato un ribaltamento, un "fuori tutti". Nel caso specifico parliamo del lungomare di Napoli, dove si sono riversate migliaia di persone fino a tarda notte. Chilometri e chilometri di coda per le auto, con 900 metri percorsi in oltre un'ora e mezza, da Palazzo Donn'Anna (in cui vive Dries Mertens, ndr) al noto Chalet Ciro.