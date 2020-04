Radja Nainggolan si spende in prima persona per combattere l’emergenza coronavirus. Il centrocampista del Cagliari, in prestito dall’Inter, si è infatti presentato nelle scorse ore alla Fiera del capoluogo sardo, per distribuire pasti ai cittadini in difficoltà economica. Marco Lai, direttore della Caritas diocesana, racconta a Sky Sport: “Nainggolan si è recato in un centro di emergenza e di distribuzione viveri ed è stato con il gruppo di volontari, ascoltando le famiglie e compilando le schede. Ha fatto una bella esperienza, di ascolto nei confronti di famiglie in difficoltà e che non riescono più a lavorare in vari settori. Immaginate che abbiamo accolto oltre 1200 famiglie in una settimana e Nainggolan ne ha ascoltato ben 150. È un calciatore importante, molto amato qui a Cagliari e averlo visto tra noi è stato bello”.