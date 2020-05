La nuova pandemia di coronavirus ha ucciso oltre 250.000 persone in tutto il mondo, tra cui oltre l’85% in Europa e negli Stati Uniti, dalla sua comparsa in Cina a dicembre, secondo un rapporto elaborato dall’Afp da fonti ufficiali riferito ai dati di ieri. In tutto il mondo sono stati registrati 250.203 decessi (per 3.570.093 casi), di cui 145.023 in Europa (1.572.178 casi), il Continente più colpito. Gli Stati Uniti sono stati il Paese con il maggior numero di morti (68.689), davanti a Italia (29.079), Regno Unito (28.734), Spagna (25.428) e Francia (25.201).