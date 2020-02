sembra sempre più probabile che la sfida in programma domenica prossima a San Siro all'ora di pranzo tra Milan e Genoa si disputerà regolarmente ma senza la presenza sugli spalti del pubblico.



A sei giorni dal fischio d'inizio della gara tra rossoneri e rossoblu pare infatti che la soluzione delle porte chiuse sia quella prevalente e preferita da tutte le parti in causa. Ad ogni modo, come ha spiegato il presidente della Federcalcio, Gravina, una decisione definitiva verrà presa e resa nota entro questa sera.