Gianni Petrucci, presidente della Federpallacanestro, nonché ex presidente del Coni ed ex Commissario straordinario della Figc, chiede alla Fiba di "punire chi discrimina l'Italia". Dopo il rifiuto di Sopron al match con Schio, oggi è la squadra lettone di Riga a non voler giocare contro la Reyer Venezia, in coppa Campioni femminile.



“Ho scritto alla federazione internazionale - dice Petrucci all'Ansa - chiedendo di prendere provvedimenti contro chi discrimina l'Italia. Ho scritto anche al ministro Spadafora e al presidente del Coni, Malagò. Capisco che non è facile, ma questa situazione lede l'immagine dello sport italiano e del Paese intero".