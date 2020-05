The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020

I morti da coronavirus negli Stati Uniti hanno sfondato quota 100mila e ilin edicola oggi ha voluto prendere una decisione choc ovvero quella di eliminare tutte le notizie dalla prima pagina del proprio giornale e sostituirle con un unico grande articolo in cuicon una breve descrizione di chi fossero prima che il COVID-19 le portasse via. "È un gesto per ricordare chi non c'è più ed è solo l'1% delle persone scomparse. Una perdita incalcolabile".