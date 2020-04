Nel corso della cabina di regia con Regioni ed enti locali, il premier Giuseppe Conte ha fatto chiarezza sulla fase 2: "La revisione delle misure di distanziamento sociale non significa un 'liberi tutti', ma non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre". Il riferimento è alla possibilità di permettere spostamenti anche fuori dal proprio Comune e all'interno delle singole Regioni dal 4 maggio, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità intraregionale.



Come riferisce Repubblica poi, da Palazzo Chigi sottolineano: "La fase 2 prevede quindi una ripartenza sempre all'insegna della massima cautela, nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita. Il piano prevede un allentamento delle misure restrittive, ma non uno stravolgimento".