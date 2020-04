La Protezione Civile comunica i dati aggiornati a giovedì 23 aprile sulla diffusione in Italia del coronavirus: sono 464 i nuovi decessi registrati rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 2646 i nuovi casi. Ma quella di oggi può essere definita una giornata incoraggiante, in quanto sono 3033 le persone guarite, sfondando per la prima volta il muro delle 3000 in un solo giorno. La diminuzione complessiva dei casi è di 851.