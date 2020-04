Da un portavoce di Downing Street, arriva un aggiornamento sulle condizioni di Boris Johnson, premier britannico ricoverato per coronavirus: resta in terapia intensiva al St. Thomas Hospital di Londra, in condizioni 'clinicamente stabili' dopo l'aggravamento dei sintomi e 'risponde ai trattamenti'. Non è in grado di lavorare ma può contattare chi vuole, quindi è cosciente.