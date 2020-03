Pepe Reina, portiere del Milan in prestito all'Aston Villa, racconta a Marca come si sta vivendo in Inghilterra il coronavirus dopo la sospensione della Premier League e degli altri campionati: "Era una follia continuare a giocare. Dobbiamo prendere la cosa seriamente. Gli altri Paesi più colpiti già hanno preso misure drastiche e anche noi dobbiamo andare su questa strada. L'Inghilterra non può chiudere gli occhi e guardare dall'altra parte. La vita e la salute di tutti sono molto più importanti di qualunque sport. Le priorità nella vita devono essere chiare e quello del calcio è solo un gioco e un intrattenimento per la gente. Bisogna privilegiare la salute della gente prima di qualsiasi interesse di altro tipo. Quando devono ricominciare i campionati? Solo quando sarà tutto tranquillo. La cosa più logica è rimandare gli Europei al prossimo anno. Deve essere la prima misura da prendere".