In prima linea, anche quando si tratta di sensibilizzare l'opinione pubblica. Con un post sui suoi profili social Cristiano Ronaldo ha commentato il difficile momento che il mondo sta attraversando, travolto dall'emergenza Coronavirus: "Il mondo sta attraversando un momento difficile, che richiede cura e attenzione. Oggi vi parlo non da calciatore, ma da figlio, da padre, da essere umano che vede quello sta succedendo nel mondo. E' importante seguire le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità e dei GoverniIl mio pensiero va a chi ha perso i propri cari, la mia solidarietà va a chi lotta contro il virus come il mio compagno Daniele Rugani, il mio supporto va a tutti i medici e i professionisti che rischiano la loro vita per salvare gli altri".