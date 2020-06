Niente obbligo di passaporto sanitario, il Governo non esaudisce la richiesta della Sardegna dove però è stata firmata un'ordinanza dal governatore Solinas: registrazione obbligatoria e non volontaria per chi arriva nell'isola con un questionario che traccia gli eventuali spostamenti interni da compilare on line sul sito della Regione prima della partenza o attraverso la app 'Sardegna Sicura'.