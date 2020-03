Ancora non è certo, ma manca solo l'ufficialità: Valencia-Atalanta, su indicazione del ministro della salute spagnolo, si giocherà a porte chiuse. Sarà un ritorno degli ottavi di finale di Champions in un clima molto insolito, dato che erano previsti al Mestalla ben 2400 tifosi nerazzurri a sostegno della squadra per una serata storica. Migliaia di persone che avevano già prenotato il viaggio e acquistato il biglietto e adesso si muoveranno per capire se avranno il diritto a un eventuale rimborso. Intanto i Club Amici dell'Atalanta invitano i sostenitori alla calma, sottolineando come sia "tempo di solidarietà e di emergenza sanitaria e non di egoismi e chiacchiere".