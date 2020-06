La Protezione Civile ha fornito il tradizionale bollettino giornaliero sulla diffusione del coronavirus: sono 71 i decessi nelle ultime 24 ore, 16 in più rispetto ai riscontri di ieri, mentre i nuovi casi registrati sono 321. I soggetti attualmente positivi al Covid-19 sono calati di 596 unità, mentre i nuovi guariti sono 846 (ieri erano stati 1737). Calano ulteriormente i ricoverati in terapia intensiva (-55) e i ricoverati con sintomi (-174), che sono 5742. 33202 persone rimangono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 367 in meno rispetto a ieri.



Per quanto riguarda i tamponi, oggi ne sono stati effettuati 37299 e il rapporto tamponi/casi è dello 0,86%, mentre ieri era dello 0,61%.