Un nuovo dpcm pronto a entrare in vigore dal 4 maggio. L'Italia prova a ripartire, conscia che - come ha ribadito ieri sera il Premier Conte - non ci sono ancora le condizioni per tornare alla normalità.. Cosa si intende per congiunti? Ieri dal governo è filtrata la definizione di "parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili". Ulteriori chiarimenti verranno inserite nelle Faq. Ogni incontro, tuttavia, dovrà evitare assembramenti: andrà garantito il rispetto della distanza interpersonale di un metro e l'uso di mascherine.Capitolo spostamenti: si può sempre far ritorno al proprio domicilio o residenza. Chi torna dall'estero, invece, dovrà restare in quarantena per 14 giorni.. Si potrà tornare negli spazi pubblici in massimo due persone o con i bambini, mantenendo le distanze sociali.. Ok anche per le passeggiate nei boschi per chi vive in zone di montagna.Resta il no del governo alla celebrazione delle messe: permesse, invece, le cerimonie funebri, purché vi siano al massimo 15 persone. Ok anche ai matrimoni, in presenza dei testimoni e dei parenti stretti: vietate, invece, le feste. Capitolo mascherine: sono obbligatorie per tutte, eccezion fatta per i bambini sotto i 6 anni e per i disabili per i quali l'utilizzo delle stesse non è compatibile.Niente apertura l'11 maggio per i negozi al dettaglio. I venditori di abbigliamento, calzature, gioielli etc... riapriranno i battenti il 18. Presenze scaglionate all'interno dei punti vendita, porte differenti per ingressi e uscite, obbligo di dispenser per i disinfettanti. Ancora chiusi, invece, i mercati rionali (eccezion fatta per quelli alimentari).