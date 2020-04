Il coronavirus continua a impattare anche il mondo degli eSports: slitta ancora eFootball.Pro, il campionato ufficiale per club di eFootball PES 2020 che vede tra i suoi partecipanti anche il team della Juventus. Posticipate le giornate 8 e 9, in programma il 4 e il 18 aprile, come anche il Knockout Stage previsto a maggio. Efootball.pro, si legge sul sito, sta ora studiando date alternative per la competizione e annuncerà presto la decisione definitiva.