Era stato anticipato nella serata di ieri, ora è ufficiale: stop definitivo alla stagione calcistica 2019/20 in Argentina per l'emergenza coronavirus. Lo annuncia l'Afa con una nota, una decisione che, a partire dalla Primera División, comprende a scendere tutte le altre categorie: Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D e Federal A. I campionati riprenderanno soltanto il prossimo gennaio e le retrocessioni saranno annullate fino alla stagione 2020/2021 per garantire la sopravvivenza economica dei club.