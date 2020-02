L'allarme per il Coronavirus in Italia influenza anche il campionato di calcio. Oggi a Roma è in agenda un vertice tra Figc, Leghe e Governo.



RECUPERI - Le possibili date: Atalanta-Sassuolo mercoledì 18 marzo; Torino-Parma mercoledì 4 o 11 marzo; Verona-Cagliari mercoledì 11 marzo; Inter-Sampdoria il 20 maggio o già settimana prossima, posticipando al 13 maggio il ritorno della semifinale di Coppa Italia a Napoli con la finale che slitterebbe al 20 maggio.



EUROPA LEAGUE - Inter-Ludogorets si giocherà regolarmente giovedì a San Siro, ma a porte chiuse. In giornata è atteso l'annuncio della Uefa.



SERIE A - Già rinviata Udinese-Fiorentina. Domenica sera a Torino è in programma Juventus-Inter: la possibilità più concreta è che la partita si giochi a porte chiuse. Il Governo e il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora stavano lavorando a un apposito decreto legge per le regioni interessate, tra cui il Piemonte.