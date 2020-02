Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa per fare chiarezza su quelle che sono le proposte della federcalcio per superare l'emergenza coronavirus e per stabilire come continuare a gestire il calendario dei nostri campionati italiani.



SOSPESE SERIE B E LEGA PRO - "Confermiamo che sono state rinviate l'infrasettimanale di Serie C e le gare di domenica dei giorni A e B. Stesso discorso per la Serie B per quanto riguarda le partite che rientrano all'interno della gestione delle 7 regioni coinvolte e lo stesso vale per i dilettanti".



INTER-LUDOGORETS A PORTE CHIUSE - "Abbiamo inoltrato richiesta al Ministro della Salute Speranza la richiesta ufficiale affinché l'Inter possa giocare a porte chiuse la gara di Europa League con il Ludogorets e abbiamo avuto riscontro positivo".



SERIE A A PORTE CHIUSE - "Abbiamo chiesto di coordinare nel miglior modo possibile le ordinanze a livello regionale e locale. Abbiamo previsto per il nostro campionato di Serie A di poter giocare le partite a porte chiuse. Cosa che probabilmente già domenica dovrebbe avvenire, salvo proposte alternative della Lega Serie A".