Un altro giorno di quarantena, a lottare contro un avversario duro da sconfiggere. Come ha ribadito oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte "ci sono molti italiani in trincea, negli ospedali, nelle farmacie, nei supermercati", per non rendere difficile il loro lavoro ogni italiano deve fare la sua parte. Stare a casa, limitare le uscite e gli spostamenti. Questo è il messaggio che arriva anche dai social, da dottori, infermieri, operatori sanitari. Solo insieme si può battere un nemico che spaventa. Dipende solo da noi. Sono giorni difficili, non bisogna perdere la speranza. Quella speranza che ci può dare anche un semplice post, come quello dell'ospedale ​ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: "​Più forte di tutto c'è la vita! Benvenuti a tutti i bimbi che stanno nascendo in questi giorni difficili. Siete la prova che la vita non si ferma", con l'immagine di un neonato ​con pannolino arcobaleno. "Andrà tutto bene”.