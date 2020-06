Nelle ultime 24 ore in Lombardia registrati 216 nuovi casi di positività al coronavirus su 11.475 tamponi effettuati, che portano il totale dei casi da inizio pandemia in regione a 92.518. I decessi sono stati 36, con il totale delle vittime che arriva a 16.516. Gli attualmente positivi scendono a 14.647 (-325), mentre i guariti o dimessi arrivano a 61.355 (+505). I ricoverati in terapia intensiva sono ora 60, con un paziente in più rispetto a ieri