Il laziale Correa aggancia Muriel al comando della classifica del Bomber dell’estate 2019 di Calciomercato.com. Al loro inseguimento, staccati di due punti, Hiljemark e Ronaldo. A quota 3 sono saliti Joao Pedro, Caicedo e Callejon.



Questa la graduatoria attuale:



1° Muriel (Atalanta); Correa (Lazio): 6 punti.



3° Hiljemark (Genoa); Ronaldo (Juventus): 4 punti.



5° Joao Pedro (Cagliari); Caicedo (Lazio); Insigne, Younes e Callejon (Napoli); Sensi (Inter); Luis Alberto (Lazio): 3 punti.



12° Pasalic e Barrow (Atalanta); Orsolini, Poli, Sansone, Palacio, Destro, Svanberg e Santander (Bologna); Donnarumma (Brescia); Cerri (Cagliari); Vlahovic e Sottil (Fiorentina); Lerager (Genoa); Longo (Inter); Higuain (Juventus); Criscito, Ghiglione, Kouamé, Pinamonti, Romulo e Barreca (Genoa); Patric, Parolo, Cataldi e Lulic (Lazio); Suso e Castillejo (Milan); Milik e Mertens (Napoli); Gervinho (Parma); Mancini, Ünder, Zaniolo, Cristante, Kolarov e Lo. Pellegrini (Roma); Belotti e Zaza (Torino); Mandragora (Udinese): 2 punti.



52°: Ilicic (Atalanta); Despodov, Pavoletti, Birsa e Han (Cagliari); Simeone (Fiorentina); Brozovic (Inter); Muratore, Matuidi e Matheus Pereira (Juventus); Jony, Adekanye e Immobile (Lazio); Meccariello, Falco, Lapadula e Dubickas (Lecce); Verdi (Napoli); Dzeko (Roma); Quagliarella, Thorsby, Maroni, Bonazzoli e Ramirez (Sampdoria); Berardi (Sassuolo); Valoti e Petagna (Spal); Ansaldi, Millico e Izzo (Torino); Rodrigo Becao, Ter Avest, Lasagna e Pussetto (Udinese); Miguel Veloso (Verona): 1 punto.



Questi sono i criteri per la classifica del Bomber dell’estate 2019 di calciomercato.com, classifica che si basa sulle amichevoli, sui preliminari di Europa League del Torino e sui primi turni della Coppa Italia, da oggi all’inizio del campionato.



2 punti: a ogni giocatore della nostra Serie A che realizza 1 gol contro una squadra dei primi 5 campionati d'Europa (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A), contro formazioni argentine e brasiliane, contro le squadre che hanno vinto il proprio campionato (per esempio Ajax, Benfica, Young Boys).



1 punto: a ogni giocatore della nostra Serie A che realizza 1 gol contro una squadra di seconda serie dei primi 5 campionati d’Europa, contro una squadra di prima serie di tutta Europa (che non appartenga ai primi 5 campionati) e di tutto il resto del mondo.