Joaquin Correa chiede di essere ceduto, ma per lui non è ancora arrivata un'offerta in grado di convincere la Lazio (che vuole 30 milioni di euro) e così il trequartista argentino si appresta a partire per la Germania con la squadra di Sarri.



Intanto il club del presidente Lotito non ha ancora depositato i contratti dei nuovi acquisti Felipe Anderson, Hysaj, Romero e Kamenovic a causa dell'indice di liquidità in negativo. Il giovane serbo peraltro non sembra abbia impressionato sinora Sarri e occuperebbe uno slot da extracomunitario. Sempre secondo il Corriere dello Sport, qualora la Lazio puntasse con decisione su Filip Kostic, talento mancino dell'Eintracht Francoforte, non ci sarebbe più posto per Kamenovic.



Marusic non ha ancora rinnovato. Stesso discorso per Luiz Felipe, accostato nei giorni scorsi all’Atalanta come possibile alternativa di Romero: Gasperini non si accontenterebbe di Lovato.

Resta viva l'ipotesi di un ritorno in prestito di Andreas Pereira dal Manchester United, anche se il brasiliano preferirebbe una cessione a titolo definitivo.