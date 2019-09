Correa e Handanovic, il duello della serata: lo vince il portiere dell'Inter, che neutralizza tutti i tentativi dell'argentino di lasciare il segno a San Siro. Al 'Tucu' è mancata freddezza nel momento decisivo, e i numeri lo dimostrano.



CORREA INTER - Contro l'Inter Correa non è riuscito a siglare il gol del meritato pareggio biancoceleste: l'opposizione di Handanovic in alcune occasioni è stata decisiva, in altre è il killer instinct che gli ha fatto difetto. Come riporta Lalalaziosiamonoi.it l’argentino ha siglato una rete in sei gare giocate, in 472 minuti in campo ha tirato 23 volte centrando solo una volta il bersaglio. Calcia in media 3,8 volte a partita, e ha segnato un solo gol. Poco, troppo poco.