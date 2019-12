Il "Tucu" Correa ha parlato ad ​Al Arabiya alla vigilia della Supercoppa: ​“Lo conosco da quando eravamo piccoli e ho un grande rapporto con lui. Parliamo di un calciatore fantastico che rispetto”.



SU INZAGHI E LA JUVE - “Ci aiuta molto, stiamo provando cose nuove e siamo più liberi mentalmente. La Juve ha tanti giocatori pronti a giocare la Supercoppa ed è abituata a scendere in campo ogni tre giorni come noi. Non penso sia un problema. Pensiamo a fare il nostro, vogliamo regalare gioie ai nostri tifosi. Immobile? Importantissimo per la Lazio, ci aiuta tanto. Non è solo un attaccante che segna e basta, ma dà una mano anche in fase difensiva. In attacco è devastante, ecco perché cerchiamo sempre di metterlo nelle migliori condizioni di segnare”.